'Zatrzymaj aborcję' - episkopat zaniepokojony przedłużaniem się prac parlamentarnych

Biskupi proszą o modlitwę w intencji ochrony prawa człowieka do życia. Niepokoi fakt przedłużania się prac parlamentarnych nad obywatelskim projektem ustawy „Zatrzymaj aborcję” – podkreśla rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik.

„Podpisy pod projektem „Zatrzymaj aborcję” złożyło 830 tys. obywateli. Prawo do życia to podstawowe prawo człowieka, także w jego pierwszej fazie rozwoju, niezależnie od stanu zdrowia dziecka, czy rokowań lekarskich. Każde dziecko ma niepodważalne prawo do narodzin, dlatego tej sprawie nie może być dyskusji czy wątpliwości. Kobiety, które nie chcą wychowywać urodzonych dzieci mogą zrzec się praw rodzicielskich i oddać je do adopcji, na którą oczekuje wiele małżeństw. W tej kwestii mają pełną wolność” – powiedział rzecznik Episkopatu, wskazując też, że o ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci apeluje papież Franciszek.

Ks. Rytel-Andrianik przypomniał, że w poniedziałek projekt „Zatrzymaj aborcję” otrzymał pozytywną opinię sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, a teraz jest w kompetencji Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Zaznaczył, że sprawa ochrony życia wiąże się także z pomocą, którą państwo powinno udzielać rodzicom po narodzinach dziecka, szczególnie w przypadku dzieci chorych, wymagających specjalistycznego leczenia.

„W tym kierunku wiele już zrobiono, ale system wsparcia rodzin, szczególnie tych, które wychowują ciężko chore dzieci, wymaga dalszej rozbudowy. Matki, ojcowie, rodziny przyjmujące dziecko wymagające szczególnej opieki powinni być przekonani, że mogą liczyć na realną pomoc państwa i wsparcie społeczne” – dodał rzecznik Episkopatu.

