Zatonął rosyjski dok. To dotkliwy cios w plany Kremla

W wyniku awarii zatonął dok pływający PD-50. Ledwo uratowano znajdujący się w nim lotniskowiec Admirał Kuzniecow. Trwa dochodzenie w sprawie przyczyn wypadku, który poważnie skomplikował plany modernizacji nie tylko lotniskowca, ale też całej Floty Północnej. Po pierwsze, nie wiadomo, co teraz zrobić z Kuzniecowem. Został na razie odholowany do innej stoczni, ale ta nie ma możliwości technicznych, by podjąć się prac na jednostce mającej wyporność 60 tys. ton. Teoretycznie mogłaby się tego podjąć stocznia w Siewierodwińsku, tyle że tam już stoi krążownik Admirał Nachimow. Pozostają jeszcze dwie inne opcje: albo czekać na wydobycie z dna doku PD-50 (operacja czasochłonna i bardzo droga), albo kontynuować remont lotniskowca na Dalekim Wschodzie w doku PD-14, co wymagałoby jednak przeholowania lotniskowca z Murmańska, co przy pozbawionym napędu tak dużym okręcie i niejasnego stanu części dennej jego kadłuba może stanowić problem. Zwłaszcza zimą.