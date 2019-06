Zastępca Dulkiewicz: ,,Westerplatte broni się jeszcze''. Przed kim?!

Max Fiend 29.6.19 20:15

Historia niewygodna? To jeszcze raz przypomnę: Wolne Miasto Gdańsk i Westerplatte było pod zarządem Ligii Narodów a nie Państwa Polskiego. Na obszarze WMG Polacy stanowili ok. 15% ludności ale polskojęzycznych było ok. 5%. Nie mniej jednak obrona Westerplatte i Poczty Gdańskiej są chlubą patriotyzmu i zasługują na najwyższy szacunek! Nie można jednak mówić o polskości w sensie terytorialnym.