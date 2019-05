Zasłonięto pomnik ks. Makulskiego w Licheniu

Kulson siadaj 14.5.19 11:39

Szczeciński sąd rejonowy odmówił wszczęcia postępowania przeciwko Łukaszowi Olejnikowi z Komitetu Obrony Demokracji, uznając, że jego happening nie był szkodliwy społecznie. Policja właśnie zażaliła się na tę decyzję do sądu wyższej instancji.



Policja choć mówiła o „niestosownym napisie”, początkowo umorzyła sprawę ze względu na niewykrycie sprawców (chociaż Łukasz Olejnik na początku sierpnia publicznie przyznał się do tej akcji). Dopiero w marcu br., najprawdopodobniej po naciskach „z góry”, policja skierowała przeciwko Olejnikowi sprawę do sądu.



Zdecydowała się do tego wykorzystać artykuł Kodeksu wykroczeń, wymyślony w latach 80. przez komunistów do walki z opozycją (używano go przeciwko ludziom rozwieszającym antyrządowe plakaty), a w nowych czasach stosowany m.in. do walki z nielegalnymi reklamami.