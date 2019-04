Zaskakujący sondaż na temat świadczenia 500+

Pan dobra rada 18.4.19 12:32

"To raczej forma zwrotu podatku - jak najbardziej sprawiedliwa" w takim razie wystarczyło podnieść kwotę wolną od podatku i przy okazji zaoszczędzić miliony na obsłudze programu no ale wtedy nie było by efektu "gotówki w rękach" i cała propaganda sukcesu o wiele mniejsze by była.