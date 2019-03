Zaskakujące stanowisko! Prof. Płatek uderza w HGW i Komorowskiego

Według profesor, hasło "Śmierć wrogom ojczyzny" nie nawołuje do nienawiści - "To jest hasło generalne, oficjalne i ktoś mógłby powiedzieć, że to jest w konstytucji, że musimy bronić granic Polski".

"Generalnie przyzwalam na to, aby rozwiązać takie zgromadzenie w momencie, kiedy mamy do czynienia z naruszeniem porządku prawnego. Ja rozumiem państwa sympatie i to są również moje odczucia, ale trzeba zrozumieć, że gdy dochodzi do korzystania z konstytucyjnych praw i wolności (…). to ich ograniczanie musi być wyjątkowo delikatne i oszczędne" - dodała.