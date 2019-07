Zaskakujące słowa Lisa o Joachimie Brudzińskim!

Według publicysty, Brudziński to "najbardziej racjonalny polityk" partii rządzącej. W taki sposób Lis odniósł się do postawy nowego europosła wobec Fransa Timmermansa.

"UE, jeśli chce przetrwać- a my chcemy, by przetrwała- musi być oparta na zasadzie, że wszystkie państwa mają te same obowiązki i prawa. Słyszałem wielokrotnie jaką estymą i to nie tylko ze względu na żołnierzy gen. Maczka, darzy Polskę pan Frans Timmermans. Nie wiem, jakie będą ostateczne rozstrzygnięcia"-mówił w rozmowie z rp.pl były szef MSWiA.