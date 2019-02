Zaskakujące doniesienia! Prezydent czeka na operację?

"To jest służba 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. W ramach tej służby prezydent wykonuje obowiązki zawsze" - mówił rzecznik prezydenta Błażej Spychalski w trakcie krótkiej konferencji przed Pałacem Prezydenckim, do dociekliwych dziennikarzy, pytających dlaczego Andrzej Duda nie wyszedł do protestujących rolników.