Zasadzka na Macierewicza?

Można się nie zgadzać z ministrem Macierewiczem w różnych sprawach. Moim zdaniem głównie z tego powodu, ze Pan minister często używa kwiecistych określeń do ogólnego opisu zjawisk, o których ma rzetelną wiedzę.

Przy czym wiedzę ( w ważnych imponderabiliach) pozostawia dla siebie, przez co kwiatki wydają się być sztuczne. Zaś pewne działania czy ich brak- budzą irytację.

Zdarza mu się także „przyspieszać” medialnie terminy pewnych zamierzonych działań. I chyba dlatego dość łatwo staje się przedmiotem ataku wielu jego oponentów. I czasem przyczyną irytacji zwolenników.

Dociekliwi obserwatorzy i dziennikarze potrafią właściwie odczytać przekazy pana ministra. A koronnym przykładem, jakie można wyciągać wnioski i jak przeinaczać wypowiedzi b. szefa Komisji Parlamentarnej ds. Smoleńska jest ostatni wpis o Smoleńsku naszego kolegi blogera Lichlipa.

Pozwolę sobie po kolei wyjaśnić przekłamania z notki kolegi.

Lichlip pisze: „ W ciągu 12 miesięcy nie wiadomo było, czym właściwie zajmują się eksperci, jakie badania i eksperymenty podejmują, jaki jest harmonogram i postawione SZCZEGÓŁOWE techniczne pytania. Wizja lokalna w Smoleńsku się nie odbyła, zwrot czarnych skrzynek nie posunął się ani o krok do przodu, budżet podkomisji nie został wykorzystany a jego największą część pochłaniają prawdopodobnie wynagrodzenia dla 21 członków.”.

Otóż: 15 września 2016 Podkomisja przedstawiła plany działań. Wartość wizji lokalnej po 7 latach jest iluzoryczna. Skrzynki dzięki łaskawości pana ministra Millera są w uzasadnionym umową władaniu Rosjan. Pojęto natomiast starania o odebranie wraku przy pomocy międzynarodowej via TS w Hadze. Zbudowano model wraku Tu 154. Wynajęto do badań szczątków i materiałów z próbek pobieranych przy ekshumacjach brytyjskie laboratorium. Przeprowadzane są ekshumacje w celu uzupełnienia badań szczątków ofiar z uwagi na kompletną niewiarygodność dokumentacji przekazanej z Rosji oraz zaniechanie badań ciał po sprowadzeniu ich do Polski.

Warto przypomnieć tutaj wypowiedź prof. Taylora : „- Nie ulega wątpliwości, że jeśli badając jakąkolwiek katastrofę lotniczą, wybierzemy tylko dowody na poparcie danej teorii to w ten sposób będzie można udowodnić w zasadzie wszystko. Badający katastrofę powinien więc szukać dowodów, które mogłyby jego teorię podważyć. Jeśli takie dowody uda się znaleźć, będzie to oznaczało, że w teorii nie było ziarna prawdy. Jeśli jednak nie uda się jej obalić, będzie to oznaczało, że jej prawdopodobieństwo znacznie wzrasta.(..) Raport z katastrofy powinien być logiczny. Wychodzić od faktów, omawiać przyczyny i zawierać liczne zalecenia i wnioski. W tym aspekcie zrobiono jednak niewiele. Niewiele zrobiono, aby określić, w jaki sposób ludzie zginęli, co się wydarzyło wewnątrz kabiny. Był to jeden z obszarów niepokoju. Samo w sobie już to wystarczyłoby przyjrzeć się sprawie katastrofy smoleńskiej ponownie - mówi Frank Taylor.”

Dalej Lichlip kontestuje: pojawia się nowa teoria „zasadzki”. I przeciwstawia tę zasadzkę wcześniejszym ustaleniom ekspertów smoleńskich czyli sprowadzaniu w błędne miejsce polskich pilotów przez rosyjskich nawigatorów, próbę odejścia na drugi krąg i utratę kontroli nad samolotem. Wreszcie –teorie wybuchów i rozpadu samolotu nad ziemią. Podczas gdy wszystkie te elementy teorii są spójne i prowadziły od dawna do wersji zasadzki.

Podkomisja prawna, wydzielona do oceny prawnego stanu okoliczności wydarzeń i śledztwa skierowała zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez b.premiera Donalda Tuska. Zapewne impulsem było dotarcie przez Podkomisję do dokumentów potwierdzających skandaliczne w skutkach zaniechania po katastrofie przez polskie władze. A odpowiedzialność za wszystko spoczywa na ówczesnym premierze.

Jednym z ważniejszych dokumentów wywołującym zawiadomienie jest notka odnaleziona w dokumentacji (nie ma jej w raporcie Millera) ze spotkania spotkaniu członków Podkomisji Technicznej KBWLLP z grupą ekspertów towarzyszących płk. Edmundowi Klichowi, akredytowanemu przedstawicielowi Polski przy rosyjskiej komisji MAK-u. Ujawniająca kompletność bezczynność polskich instytucji państwowych w badaniu przyczyn katastrofy. Ilustrują ja odpowiedzi na pytania zadane przez Podkomisję Millera ekspertom i śledczym delegowanym na miejsce zdarzenia: 1. W jakich badaniach technicznych szczątków Tu-154M brali udział w Rosji polscy eksperci?

Odpowiedź: Nie brali udziału w żadnych.

2. Jakie sprawozdania mają polscy eksperci z badań technicznych szczątków Tu-154M?

Odpowiedź: Nie mają żadnych i nie wiedzą, czy były robione [sic!].

3. Jakie nieoficjalne informacje dotyczące badań technicznych szczątków Tu-154M mają polscy eksperci?

Odpowiedź: Nie mają żadnych.

4. Jakie oficjalne i nieoficjalne informacje mają polscy eksperci na temat planów badań technicznych szczątków?

Otrzymali od Rosjan ustną informację, że od 23 sierpnia będą robione badania techniczne radiowysokościomierzy i radiokompasów. (Czyli de facto nie uzyskano żadnej informacji, bo powyższa wiadomość jest bez żadnej wartości i – jak stwierdził w podsumowaniu dokumentu sam Żurkowski – nie jest dla komisji Millera niczym nowym). (…)

Jestem przekonana, ze wielu komentatorów będzie próbowało obecne zawiadomienie do prokuratury potraktować jako osobistą zemstę ministra Macierewicza i PiS na Donaldzie Tusku.

Im przypomnę wypowiedź samego Donalda Tuska z Sejmu (mig, PAP 27.09.2012 16:53): „ Ponosząc polityczną odpowiedzialność za kierowanie państwem, rządem polskim i w tym sensie także tą bardzo skomplikowaną i dramatyczną operacją, biorę na siebie pełną odpowiedzialność za wszystkie działania naszych służb, także te, które mogły okazać się pomyłkami, chociaż tego nie mogę w tej chwili rozstrzygnąć - powiedział w Sejmie podczas debaty na temat katastrofy smoleńskiej Donald Tusk.

Teraz nadchodzi pora udowodnienia, że deklaracje ówczesnego premiera nie były mydleniem oczu Polakom.

