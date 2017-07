Żaryn: Tzw. Obywatele RP to wyjątkowa hołota

Prof. Jan Żaryn był dziś gościem programu „Gość Wiadomości” w TVP Info. Według Żaryna PO liczyła na bezkarność po stronie wymiaru sprawiedliwości, czego dowodem miały być jej działania w czasie ośmiu lat rządów. Jak podkreślił Żaryn, PiS na bezkarność nie liczy po reformie sądownictwa.

Jan Żaryn oskarżył także senatora Rulewskiego, który był drugim gościem programu o wnoszenie niepotrzebnych emocji do sprawy reformy sądownictwa. Jak komentował: „Platforma Obywatelska w czasie 8 lat swoich rządów nie zreformowała sądów, ale nadto korzystała z pewnego trwałego, bardzo wyraźnego kontinuum od PRL do lat 2000”.

Rulewski twierdził w przeciwieństwie do Żaryna, iż stan sądownictwa w Polsce nie jest żałosny. Dodatkowo atakował TVP, do którego jego zdaniem zaufanie jest nie większe niż do sądów.

W rozmowie między gośćmi programu doszło też do ostrej wymiany zdań. Jan Żaryn powiedział, iż przypomina, że „to PO wprowadziła kłamstwo jako sposób zarządzania polskim społeczeństwem i konsekwencje tego mamy do dzisiejszego dnia”. Podkreślał, że reforma ma sprawić, by nowe pokolenie sędziów odświeżyło kastę sędziowską.

Obaj senatorzy skomentowali także wczorajsze protesty przed Sejmem i Sądem Najwyższym. Rulewski powiedział, że brzydzi się sytuacją, w której Jarosław Kaczyński „modli się od rana do wieczora, a jednocześnie jest obłudny do granic”.

Z kolei prof. Jan Żaryn stwierdził, że zdecydowana większość Polaków jest za reformą sądownictwa i odczuwa radykalną zmianę ku lepszemu. Jak mówił, nie ma żadnego zagrożenia, jeśli chodzi o demokrację w Polsce.

Jak stwierdził na koniec, odnosząc się do tzw. Obywateli RP to „wyjątkowa hołota”.

