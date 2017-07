Żaryn: Rosja chce kontynuować stalinowską wizję historii II wojny światowej

"Dzisiejsza Rosja chce być kontynuatorką stalinowskiej wizji historii II wojny światowej" - mówi w rozmowie z Radiem Maryja profesor Jan Żaryn, senator RP.W ten sposób Żaryn odniósł się do apelu Rady Federacji Rosyjskiej, wzywającej prezydenta Władimira Putina to obłłożenia Polski sankcjami. Miałaby to być odpowiedź na polską ustawę o zakazie propagowania komunizmu, która eliminuje z przestrzeni publicznej radzieckie symbole.