Zaremba: Fascynująca promocja książki Karłowicza

W siedzibie redakcji "Teologii politycznej" odbyła się premiera książki Dariusza Karłowicza "Polska jako Jason Bourne". Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Książka Karłowicza to zbiór jego różnych tekstów powstałych w ostatnich latach, w tym m.in. felietonów z tygodnika "wSieci". W swoich tekstach autor zastanawia się nad kondycją współczesnej Polski i świata.

Oryginalny tytuł książki odnosi się do bohatera powieści sensacyjnej Roberta Ludluma "Tożsamość Bourne'a". Tytułowy Bourne, agent służb specjalnych traci pamięć, jednak wciąż zachowuje znajomość języków obcych, sztuki walki, czy szereg nawyków typowych dla tajnego agenta.

Jak zauważa w swojej recenzji książki opublikowanej na portalu wpolityce.pl Piotr Zaremba, postać Bourne'a staje się dla Karłowicza metaforą oddającą istotę współczesnego państwa polskiego, które przez wojnę, czy niewolę komunizmu zostało pozbawione ważnego fragmentu pamięci, ale pomimo to obecnie jest w stanie funkcjonować, choć o odzyskanie tejże pamięci musi walczyć.

"Polskę pozbawiono elit, przesuwano terytorium, a jednak to co pozostało, bezbłędnie odnalazło drogę do wartości republikańskich" - mówił Karłowicz podczas premiery książki.

przk/teologiapolityczna.pl