Zaradkiewicz sprawdza czy Gersdorf jest uprawniona do kierowania SN

Prof. Kamil Zaradkiewicz sędzia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego skierował do Trybunału Konstytucyjnego zapytanie czy prof. Małgorzata Gersdorf jest uprawniona do kierowania Sądem Najwyższym oraz czy sędziowie powołani do SN przez poprzednią Krajową Radę Sądownictwa zostali powołani prawidłowo.