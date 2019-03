Zaproszenie na arcyciekawe spotkanie do Krakowa

IntronizowaćZmartwychwstałąWatrobęGłódzia 19.3.19 15:38

Sabat klerolizusów z tytułami naukowymi i handlarzy niechodliwych książek. Do składu brakuje tylko alter ego Dana Browna czyli dewocyjnego klauna Brauna. I tak będą to długie godziny ploteczek i słodkiego popierdywania o wyjątkowej roli Polski i Polaków, o czym solennie zawiadomili autorów pambuk, bozia i panjezusek. Dowody nie zostaną okazane, bo to przecież nie jest konferencja naukowa, tylko sabat.