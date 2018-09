Zapraszamy na Warszawski Festiwal Herbertowski

Już wkrótce rozpocznie się Warszawski Festiwal Herbertowski – jedno z najważniejszych wydarzeń Roku Zbigniewa Herberta, ogłoszonego przez Sejm w związku z dwudziestą rocznicą śmierci poety. W Festiwalu wezmą udział wybitni przedstawiciele kultury, nauki i sztuki. Organizatorami cyklu wydarzeń są Teologia Polityczna oraz Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny.

Warszawski Festiwal Herbertowski to cykl czterech spotkań poświęconych myśli i twórczości wielkiego poety. Każde z spotkań składać się będzie z dwóch części: pokazu filmu oraz panelu dyskusyjnego z udziałem najwybitniejszych znawców twórczości Herberta (literaturoznawców, filozofów, historyków idei i ludzi kultury). Debatę przeplatać będzie lektura wybranych utworów Herberta, które zaprezentują publiczności znani aktorzy filmowi i teatralni.

Podczas czterech wieczorów festiwalowych zatytułowanych kolejno: Herbert-poeta, Herbert-filozof, Herbert-obywatel, Herbert – (Re)integracja, obejrzymy następujące filmy: Obywatel poeta (reż. Jerzy Zalewski), Potęga smaku (reż. Adam Pawłowicz), Herbert. Fresk w kościele (reż. Piotr Załuski) a także filmu Kłopot z istnieniem Henryka Elzenberga (reż. Paweł Woldan).

Celem festiwalu jest nie tylko promocja sylwetki i twórczości poety, lecz także spojrzenie na jego twórczość z wielu stron – w tym również od strony filozofii. Ciekawe, że przez wiele osób Herbert postrzegany był bardziej jako filozof niż poeta – mówi Dariusz Karłowicz, redaktor naczelny Teologii Politycznej. – Mowa oczywiście o filozofii, która nie ogranicza się do eleganckiej spekulacji lecz jest pewną drogą życia. W sensie politycznym była, to zachęta do obrony polis przed barbarzyńcami. Dobrze widać to po stosunku poety wobec komunizmu i postkomunizmu, które uważa za rodzaj współczesnej barbarii. W obu wypadkach jego sprzeciw jest zarówno moralny jak i estetyczny.

Debaty wraz z pokazami filmów (szczegóły w załączonym programie) odbywać się będą w cztery wtorki października: 9 X / 16 X / 23 X / 30 X w budynku Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego przy ul. Wałbrzyskiej 3/5 w Warszawie (niedaleko stacji Metro Służew). Każde ze spotkań rozpoczyna się o godz. 19.00.

Patronami Warszawskiego Festiwalu Herbertowskiego są: TVP Kultura, Rzeczpospolita, Polska Agencja Prasowa, Instytut Tomistyczny. Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Strona rejestracji:

https://www.teologiapolityczna.pl/wfh-rejestracja