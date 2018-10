Zapraszamy na premierę ,,Dramatów'' Wojciecha Tomczyka

Już we wtorek, 2 października, będzie mieć miejsce premiera Dramatów Wojciecha Tomczyka – jednego z najwybitniejszych współczesnych polskich dramaturgów. Premierze towarzyszyć będzie dyskusja z udziałem literaturoznawców, krytyków teatralnych oraz przedstawicieli Teatru Telewizji.

Dramaty Wojciecha Tomczykato zbiór czterech sztuk jego autorstwa: Wampira, Bezkrólewia, Norymbergi i Marszałka. Dzieła te doczekały się teatralnych adaptacji, nagrań dla Teatru Telewizji lub publicznych odczytów. Ich wybór nie jest przypadkowy, są to – zdaniem Autora – najważniejsze sztuki napisane przez Wojciecha Tomczyka, w których dotyka on aktualnej sytuacji Polski i stawia pytania o kształt naszej wspólnoty.

Nie oznacza to, że sztuki nie zachowują uniwersalnego charakteru. Znany pisarz i tłumacz Antoni Libera podkreśla, że: „Wojciech Tomczyk czerpie tematy ze współczesnej historii Polski, lecz w jego ujęciu stają się one przypowieściami o ponadczasowej wymowie”. Natomiast Krystyna Ruta-Rutkowska, wybitna badaczka polskiego dramatu, pisała, że sztuki Tomczyka „posiadają pełną niuansów konstrukcje świata przedstawionego, co sprawia, że są wieloznaczne i można je interpretować na wiele sposobów”.

Premiera Dramatów, które ukażą się nakładem wydawnictwa Teologii Politycznej i Państwowego Instytutu Wydawniczego, odbędzie się 2 października (wtorek) o godz. 18.00 w Centrum Prasowym Foksal (ul. Foksal 3/5, Warszawa).

Premierze towarzyszyć będzie dyskusja, w której udział wezmą: prof. Jacek Kopciński (Instytut Badań Literackich PAN), Mariusz Cieślik (krytyk literacki), Barbara Schabowska (TVP Kultura), Ewa Millies-Lacroix (Teatr Telewizji) oraz Przemysław Dakowicz (poeta, eseista). W spotkaniu udział weźmie też bohater wieczoru – Wojciech Tomczyk, z którym będzie można porozmawiać w kuluarach, jak również poprosić o autograf. Serdecznie zapraszamy!

