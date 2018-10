Zapraszamy na Festiwal Filmów Chrześcijańskich ARKA

Festiwal Filmów Chrześcijańskich ARKA 2018 odbędzie się będzie w 7 miastach Polski: w Krakowie, Lublinie, Nowym Sączu, Rzeszowie, Siedlcach, Szczawnie Zdroju oraz Warszawie. Filmy prezentowane będą w kolejne weekendy listopada 2018.

W programie tegorocznej edycji Festiwalu ARKA znajduje się siedem filmów, zarówno fabularnych jak i dokumentów, nie pokazywanych jeszcze w polskich kinach. Festiwal otworzą najważniejsze premiery kina chrześcijańskiego tego roku - Największy Dar, reżyseria: Juan Manuel Cotelo oraz Papież Franciszek - człowiek, który dotrzymuje słowa (Pope Francis; A Man of His Word), reżyseria: Wim Wenders. W programie festiwalu znajdą się Jeździec (The Rider),

reżyseria: Chloé Zhao; Ballada wojownika (The Fighter's Ballad), reżyseria: Tony Sebastian Ukpo; Chleb z nieba (Pane dal Cielo), reżyseria: Giovanni Bedeschi; Z miłości do Joey (To Joey, with love), reżyseria: Rory Feek ; Kateri reżyseria: James C. Kelty

Festiwal ARKA to także: spotkania wokół tematyki filmów z liderami lokalnych społeczności, dyskusje na ważkie społecznie tematy, poruszające problemy współczesnego świata, spotkania z twórcami filmów pokazywanych na festiwalu, koncerty, warsztaty.

Arka ma być odpowiedzią na potrzeby ludzi ceniących spotkania z filmem dobrym i ważnym – w myśl hasła przewodniego: „Zobacz filmy, które zmieniają życie”. „Wierzymy, że filmy, które wybraliśmy i które obejrzy polska publiczność, wpisują się w mądrą i otwartą dyskusję o współczesnym świecie, o sensie życia i o wartościach chrześcijańskich . Wartościach, które zbudowały fundamenty naszego świata i które są tak ważne dla wspólnego rozwoju Polski i Europy”