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Zapowiedź zwycięstwa Maryi nad Antychrystem. Ks. Glas o testamencie ks. Gobbi 25.01.2019, 17:29
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zdj. screen Youtube
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Zapowiedź zwycięstwa Maryi nad Antychrystem. Ks. Glas o testamencie ks. Gobbi

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  • lolek kremówka 25.1.19 19:33

    Oskarżony o molestowanie abp Paetz koncelebrował mszę, choć ma zakaz Watykanu. Zdjęcia zniknęły

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