Zapomniany lek - gorczyca na twoje bolączki

Gorczyca biała ma właściwości ocieplające, polecana jest na nieżyt żołądka i jelit, zaburzenia trawienia, zaparcia, chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy. Zewnętrznie do okładów w bóle mięśni i stawów i do płukania gardła przy zapaleniu migdałków i gardła. Obniża ciśnienie i gorączkę.

Olej z gorczycy pozyskuje się metodą tłoczenia na zimno. Ma szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym. W przemyśle spożywczym jest wykorzystywany jako dodatek do sałatek czy podstawa do dresingu, ceniony jest ze względu na smak i aromat. W jego składzie znajdują się kwasy tłuszczowe takie jak: kwas oleinowy, kwas linolowy i kwas erukowy.

Korzystny stosunek kwasów omega-3 do kwasów omega-6 sprawia, iż jest polecany osobom cierpiącym na choroby sercowo-naczyniowe. W przemyśle kosmetycznym używany jest do pielęgnacji włosów, ponieważ posiada właściwości nawilżające i odżywiające, pobudzając cebulki włosów do wzrostu. Występuje też jako dodatek do balsamów, maseczek i kremów. Zawarty w oleju retinol wspomaga złuszczanie martwego naskórka, natomiast przeciwutleniacze pobudzają mikrokrążenie, dotleniając skórę.