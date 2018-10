Zapomniany lek - gorczyca na twoje bolączki

Gorczyca występuje w trzech odmianach o różnym stopniu ostrości – biała, czarna i sarepska.

Gorczyca biała ma właściwości ocieplające, polecana jest na nieżyt żołądka i jelit, zaburzenia trawienia, zaparcia, chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy. Zewnętrznie do okładów w bóle mięśni i stawów i do płukania gardła przy zapaleniu migdałków i gardła. Obniża ciśnienie i gorączkę.

Gorczyca czarna jest silnie rozgrzewająca, o wręcz parzących właściwościach dlatego należy ją używać tylko zewnętrznie

Gorczyca sarepska jest odmianą gorczycy czarnej i białej.

Olej z gorczycy

Olej z gorczycy pozyskuje się metodą tłoczenia na zimno. Ma szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym. W przemyśle spożywczym jest wykorzystywany jako dodatek do sałatek czy podstawa do dresingu, ceniony jest ze względu na smak i aromat. W jego składzie znajdują się kwasy tłuszczowe takie jak: kwas oleinowy, kwas linolowy i kwas erukowy.

Korzystny stosunek kwasów omega-3 do kwasów omega-6 sprawia, iż jest polecany osobom cierpiącym na choroby sercowo-naczyniowe. W przemyśle kosmetycznym używany jest do pielęgnacji włosów, ponieważ posiada właściwości nawilżające i odżywiające, pobudzając cebulki włosów do wzrostu. Występuje też jako dodatek do balsamów, maseczek i kremów. Zawarty w oleju retinol wspomaga złuszczanie martwego naskórka, natomiast przeciwutleniacze pobudzają mikrokrążenie, dotleniając skórę.

Olej z gorczycy wykazuje działanie podobne do ziaren gorczycy: tradycyjnie stosowano go w celu złagodzenia bólu mięśni i stawów oraz normalizacji ciśnienia tętniczego krwi. Dzięki zawartym nienasyconym kwasom tłuszczowym oraz przeciwutleniaczom zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, ma działanie pobudzające trawienie i krążenie krwi.

Pierwsze objawy przeziębienia

W ciągu kilku pierwszych godzin choroby przeziębienie można wstrzymać mocząc nogi przez 10 minut w gorącej wodzie z dodatkiem sproszkowanej gorczycy.

Kaszel z dużą ilością flegmy

5 g nasion białej gorczycy zalać ½ wody, gotować 20 minut, przecedzić do termosu, pić w 3-4 porcjach w ciągu dnia.

Okład na przewlekłe zapalenie zatok

Rozgotować w wodzie zmielone nasiona białej gorczycy na gęstą papkę. Przelać do woreczka płóciennego, nadmiar wody odcisnąć. Włożyć do woreczka foliowego. Przykładać na chore zatoki podkładając pod okład kawałek bawełny.

Gorczyca biała na trawienie

Nasiona tej rośliny, w tym również sporządzone z nich wodne wyciągi, są typowym lekiem na zapalenia błon śluzowych. Przy doustnym stosowaniu powlekają one błonę śluzową żołądka, tym samym zmniejszając tam powstały stan zapalny, jak również chronią przed wystąpieniem dalszych podrażnień. Nasiona gorczycy białej, w przewodzie pokarmowym, wchłaniają wodę i pęcznieją.

Tym samym spulchniają masę kałową i ułatwiają wypróżnienie, szczególnie w przypadkach zatwardzenia. Zawarte w gorczycy olejki eteryczne, o nieco gorzkim smaku, pobudzają wydzielanie soku żołądkowego. Dlatego zaleca się dodawanie musztardy zawierającej nasiona gorczycy do tłustych i ciężkostrawnych potraw, aby ułatwić ich strawienie.

mek