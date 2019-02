Zanim zaczniesz mówić o charyzmatach. Musisz to wiedzieć

Czy mówienie o charyzmatach w Kościele katolickim to efekt mody wyniesionej z kościołów protestanckich? Co św. Tomasz powiedziałby na temat ruchu charyzmatycznego? Jak zrozumieć charyzmaty? Czym jest Boża obecność i jak wygląda?

- Teologii charyzmatów nie można zaczynać od charyzmatów. Czujemy, że to jest jakiś element bardzo bliskiej relacji z Bogiem. To jest dobra intuicja, dlatego trzeba najpierw cofnąć się do teologii stworzenia i fundamentu, w jaki sposób Bóg jest z nami, ze światem, tym wszystkim, co nas otacza? - mówił o. Tomasz Gałuszka OP