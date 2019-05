- Wpływowi politycy Koalicji chcą, żeby Jażdżewskim - człowiekiem z ich środowiska - zajął się prokurator. Trochę to śmieszne, trochę straszne – mówi w wywiadzie dla Interii Adrian Zandberg

- Nie chcemy powrotu do rządów Donalda Tuska. Ludzie mogą wybrać to, do czego im bliżej. Kiedy głosuje się przeciw, tak jak namawia nas Platforma, szybko przychodzi rozczarowanie – zaznaczył polityk.