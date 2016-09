Zamordował ojca, potem pojechał zabijać uczniów

reklama

W szkole podstawowej w Townville w stanie Południowa Karolina, 14-leni uczeń otworzył ogień po przyjeździe samochodem na teren szkoły. Rannych zostało dwoje uczniów i nauczyciel. Wcześniej nastolatek w domu zastrzelił swojego ojca.

Do zdarzenia doszło w godzinach przedpołudniowych na terenie szkoły podstawowej, do której uczęszcza około 300 uczniów, w miasteczku Townville w Karolinie Południowej. Po zajściach wszystkie dzieci i nauczyciele zostali ewakuowani do pobliskiego kościoła baptystów. Teren szkoły został zamknięty i otoczony przez służby i policję. Sprawca został ujęty.

Dwoje rannych uczniów i nauczycielka zostali przewiezieni śmigłowcem do szpitala. Jak dotąd motywy sprawcy nie są znane.

LDD, źródło: RMF24

29.09.2016, 12:45