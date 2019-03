,,Zamknij mordę, Polko''. Szokująca relacja z konferencji w Paryżu

Mirek 7.3.19 8:57

To robota Gowina bo to on funduje granty oszczercom Polski . Moim zdaniem to Żydzi powinni Polsce zapłacic odszkodowanie za zdrady których się dopuszczali . Już w 1920 roku masowo przechodzili na stronę bolszewików . W 1939 roku masowo przechodzili na stronę sowietów , rozbrajali polskie wojsko wycofujące sie ale również napadali z bronią na żołnierzy . To polscy Żydzi przygotowali dla NKWD listy Polaków na wywózkę na Sybir . Pomimo że Polacy uratowali 100 tysięcy Żydów to po wojnie Żydzi zamordowali w katowniach ubeckich i nie tylko 50 tysięcy polskich patriotów . Sam tylko Salomon Morel wymordował w podległych mu obozach 1800 Polaków . To co napisałem to tylko wierzchołek góry lodowej . Żydzi podczas II wojny stanowili V kolumnę szczególnie na terenach Wschodniej Rzeczpospolitej . Najwyższy czas aby to ujawnić .