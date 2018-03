Zamieszki w ośrodku dla imigrantów na Lesbos

Zamieszki są spowodowane próbą samobójczą 19-letniego mężczyzny z Syrii. Syryjczyk chciał odebrać sobie życie z powodu zbyt wolnej procedury azylowej.

W wyniku zdarzeń, do których doszło w nocy ze środy na czwartek kilkunastu uchodźców oraz sześciu policjantów zostało rannych.

W środową noc, po próbie samobójczej Syryjczyka, imigranci podłożyli ogień w kilku miejscach w ośrodku i zaczęli niszczyć budynek.

W związku z procedurą azylową migranci przebywają w ośrodkach nawet po kilka miesięcy. Ponad 150 imigrantów zażądało natychmiastowego przewiezienia do Grecji kontynentalnej.

Eight police officers injured during in clashes at Lesvos refugee camp https://t.co/UsIURinall pic.twitter.com/KhXl0B5SJj

— Kathimerini English Edition (@ekathimerini) 15 marca 2018