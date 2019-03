Zamieszanie wokół 'Fort Trump'. Odpowiada ambasador USA

"Gazeta Wyborcza" napisała dziś, że Amerykanie wycofują się z pomysłu budowy stałych baz w Polsce oraz nie życzą sobie, aby używać nazwy "Fort Trump", gdyż drażni to Rosję. Co więcej, dziennik przekonywał, że priorytetem dla USA są teraz Chiny, przez co administracja amerykańska nie chce wzmacniać swojej obecności na wschodniej flance.