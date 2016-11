Oto prawdziwa braterska pomoc! Polska liderem gościnności

reklama

Według danych Eurostatu, Polska jest krajem otwartym na migrantów. W ubiegłym roku w naszym kraju wydano 542 tysiące zezwoleń na pracę dla cudzoziemców przyjeżdżających do naszego kraju. Większość z nich to obywatele Ukrainy.

"Dane Eurostatu pokazują, że Polska jest otwarta na migrantów. Potwierdzają to również nasze krajowe statystyki. Rok 2016 będzie zapewne kolejnym rekordowym, ponieważ obywatele Ukrainy otrzymali już blisko milion wiz, a coraz więcej z nich chce zostać w Polsce na dłużej. Jest to legalna i bezpieczna migracja, mająca charakter uzupełniający względem potrzeb rynku pracy"- powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Rafał Rogala.



Już trzeci rok z rzędu Polska jest w czołówce Unii Europejskiej pod względem liczby wydanych wiz długoterminowych oraz zezwoleń pobytowych dla cudzoziemców spoza UE. Nasz kraj zajmuje drugie miejsce.



Najwięcej cudzoziemców, którzy uzyskali wizy w Europie pochodzi z Ukrainy. W Polsce zezwolenia wydano 430 tys. Ukraińców, z czego 75 tys. ma związek z pracą. Drugie miejsce zajmują Białorusini, którym w Polsce wydano 75 tysięcy wiz, na trzecim- obywatele Mołdawii (8 tys.).

8.11.2016, 18:15