Zamiast demonstracji - Komitet Społeczny 'Żądamy Reformy Sądów'

Na niedzielę Kluby „Gazety Polskiej” zapowiadały demonstracje poparcia dla rządzących – chodziło o reformy KRS i Sądu Najwyższego. Jak jednak poinformował, w związku z ostatnimi zmianami z demonstracji zrezygnowano. Pomysłodawcy i organizatorzy chcą dać czas rządzącym do pracy nad ustawami.

Powołany zostaje także „Komitet Żądamy Reformy Sądów” - ma wystąpić do władz z apelem o możliwie najszybsze przeprowadzenie reformy sądownictwa – podaje niezalezna.pl.

„Choć odwołujemy demonstrację uliczną, żeby wesprzeć rządzących i pokazać, że społeczeństwo chce reformy sądownictwa, powołujemy "Komitet Żądamy Reformy Sądów”, który wystąpi z listem do pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy, pani premier Beaty Szydło, ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro oraz posłów i senatorów, o to, by w jak najkrótszym czasie powstały projekty ustaw o KRS i SN. Pod listem w tej sprawie będziemy zbierać podpisy Polaków. Chcemy ich zebrać milion”

- powiedział serwisowi Borowski.

Dziś ma zostać zaprezentowana treść apelu oraz skład komitetu. Podpisy mają być zbierane tak w sposób tradycyjny, jak i w formie elektronicznej.

dam/niezalezna.pl,Fronda.pl