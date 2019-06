Zamachowski ujawnia prawdziwy cel filmu Vegi. ,,Mam nadzieję, że twardy elektorat przejrzy na oczy''

- Jeśli tutaj działa zasada uderz w stół, a nożyce się odezwą, to wygląda na to, że mają powody, żeby się bać. Zresztą to deklaruje Patryk (Vega - przyp. red.). Myślę, że oni sami zdają sobie sprawę z tego, że nie wszystko, co robią, jest fajne, fair i do zaakceptowania - stwierdził Zbigniew Zamachowski. Aktor w filmie Patryka Vegi pt: "Politycy" wcieli się w postać ojca Tadeusza Rydzyka