Zamach w Nowej Zelandii: polski wątek?Badają to służby

Radio RMF FM poinformowało, że w sprawie zamachu w Nowej Zelandii pojawiły się polskie wątki. Badają je służby specjalne, co potwierdził rzecznik ministra koordynatora, Stanisław Żaryn.

W wyniku piątkowego ataku terrorystycznego w Nowej Zelandii zginęło co najmniej 49 osób, kilkadziesiąt jest natomiast rannych, jednak władze nadal nie potwierdzają, czy ten bilans ofiar ataków na meczety jest ostateczny. Jeden ze sprawców masakry w Christchurch transmitował zamach na żywo, za pośrednictwem mediów społecznościowych!

Służby specjalne mają przede wszystkim zbadać ewentualne kontakty zamachowca z polskimi obywatelami. Przedmiotem zainteresowania jest to, czy mężczyzna kiedykolwiek był w Polsce. Powodem zainteresowania służb ma być kilkudziesięciostronicowy manifest opublikowany przez jednego z napastników, gdzie wspomniana jest m.in. Polska. Co więcej, na broni napastnika widnieje m.in. napis "Feliks Kazimierz Potocki". Był to polski hetman wielki koronny, pod rozkazami Stefana Czarneckiego oraz Jana Sobieskiego.