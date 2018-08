Żałosne. Łukaszenka o Rosji: To nasz Anioł Stróż

Interesy Białorusi i Rosji nigdy nie były rozbieżne, zapewniał Aleksander Łukaszenka na spotkaniu z ambasadorem Federacji Rosyjskiej Aleksandrem Surikowem, z okazji zakończenia jego misji dyplomatycznej na Białorusi, pisze Belta. O sprawie informuje portal Kresy24.pl.

„Ja doskonale rozumiem rolę ambasadora, wiem że mimo wszystko pozostaje on człowiekiem nie do końca wolnym: reprezentuje wszak punkt widzenia przywództwa kraju, przede wszystkim prezydenta. Niemniej jednak, jako ruski człowiek, jako osoba, która długo mieszkała w tym kraju, Aleksander Aleksandrowicz (Surikow-red.) zawsze postrzegał Białoruś nie jak obcy kraj. Bardzo mi się to podobało i naprawdę to doceniam”- podkreślił Aleksander Łukaszenka.

„Znam oficjalny punkt widzenia rosyjskiego ambasadora na Białorusi i wiem co czuje, kiedy mówi o Rosjanach, Białorusinach. Myślę, że nasze stanowiska są tu zbieżne. Jesteśmy ludźmi, którzy wywodzą się z tego samego źródła, jesteśmy narodami jednego drzewa – Rosjanami i Białorusinami. I nie uciekniemy od tego, bez względu na to, jak nie próbować” – powiedział Aleksander Łukaszenka.

Stwierdził, że choć Białoruś i Rosja mają różne interesy, ale nigdy nie szkodzą sobie nawzajem.

„Nie na próżno powtarzam, że anioł stróż Białorusi, to Rosja, tak jak dla Rosji jest nią Białoruś, pomimo różnicy w wielkości – ale to nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia” – powiedział prezydent.

Podziękował rosyjskiemu dyplomacie za jego pracę i wysiłki na rzecz wzmocnienia dwustronnych stosunków między krajami.

„Twoja praca tutaj pozostanie znaczącym wydarzeniem w historii. Daj Boże, żeby ci ambasadorowie, którzy będą tu pracować, byli w stanie powtórzyć dokładnie to, co zrobił ambasador Surikow, ambasador Federacji Rosyjskiej na Białorusi. Jeśli tak, będę zadowolony, podsumował Aleksander Łukaszenka.

Przypomnijmy, że Kreml wyznaczył na nowego ambasadora w Mińsku Michaiła Babicza, i kandydatura ta nie jest po myśli Aleksandra Łukaszenki. Babicz to były oficer KGB i FSB, oprócz stanowiska ambasadora otrzymał specjalny status przedstawiciela prezydenta Putina. Jak już pisaliśmy, jest on zwykle delegowany przez Putina na szczególnie trudne odcinki.

mod/Kresy24.pl