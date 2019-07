Żałoba w Bytomiu po eksplozji w kamienicy

Ateista 7.7.19 9:40

Poważne pytanie do was katolików. Wierzycie w tego swojego boga, wszystko jest podobno jego planem i tak dalej, a ludzie po śmierci się z nim łączą tak?



W takim razie dla was śmierć powinna być wesołym wydarzeniem, w końcu łączycie się z waszym bogiem, a skoro doszło do takiej eksplozji, to znaczy że bóg tak chciał.



Więc alleluja i do przodu.