Zalewska: Podstawy programowe są już gotowe

Minister Anna Zalewska stwierdziła, że w związku z planowaną reformą edukacji wszystkie podstawy programowe są już gotowe.

"Wszystkie podstawy programowe są gotowe. Ale my musimy przygotować projekty rozporządzenia, by każdy szczegół był dograny. I do 30 listopada te podstawy pokażemy. Wydawnictwa są w stałym kontakacie z nami, to z nimi na początku września ustaliliśmy rytm" – powiedziała w „Jeden na Jeden” TVN24 Anna Zalewska.

Jak dodawała:

"Wzmocniliśmy kampanię informacyjną. W każdej szkole jest już pakiet informacyjny. Dostajemy 200 maili dziennie z zapytaniami. I my na te maile odpowiadamy. Większość uwag związków zawodowych wzięłam pod uwagę. Nawet słucham pana Broniarza, który jeszcze rok temu podpisywał się pod deklaracjami wygaszenia gimnazjów. Związki domagały się zwiększenia nadzoru pedagogicznego? Jest. 19 był protest, 18 spotkaliśmy się ze związkowcami i samorządowcami" – mówiła w „Jeden na Jeden” TVN24 Anna Zalewska.

24.11.2016, 8:05