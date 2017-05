Żalek: PO zaplątała się we własne nogi

reklama

Poseł Jacek Żalek mówił dziś, że PO "zaplątała się we własne nogi" swoją polityką.

"Mam wrażenie, że PO zaplątała się we własne nogi. To znaczy, tak bardzo chciała udowodnić, że jest liderem opozycji, że była gotowa przyznać, że wszystko, co robi koalicja rządowa jest w sumie dobre, bo chce to kontynuować i chce to realizować" - mówił na antenie RMF FM poseł Żalek.

Żalek pytany był o to czemu PiS nie będzie debatował z PO. Według posła "Debatowanie powinno odbywać się przy konkretnych projektach ustaw. Do tej pory była totalna wojna: każdy postulat, łącznie z 500 plus, spotykał się z krytyką. Absurdalność tej krytyki powodowała, że nie było możliwości rozmowy".

Jacek Żalek tłumaczył, iż według niego "PO ma fikcyjny program" i nawet ostatnia deklaracja Schetyny o przyjmowaniu imigrantów to wypowiedź podyktowana obecną sytuacją polityczną.

krp/RMF FM, Fronda.pl

10.05.2017, 15:45