Żale Scheuring-Wielgus w 'Newsweeku'. 'Usłyszałam: WON z Polski'

"Z Dworca Centralnego przemaszerowałam w miejsce, w którym spalił się Piotr Szczęsny. Wiem, jaki to jest kawałek. I idąc w ciągu dnia, przechodząc tę trasę o godz. 10.00, usłyszałam, że jestem Żydówką, że mam wypier***, że je*** TVN, że jestem niemrą i że won z Polski"- opowiadała posłanka. Oczywiście już wie, kto rzucał tego rodzaju wyzwiska (które szczerze potępiamy, wolimy jednak, aby w dyskusji odnosić się raczej do poglądów adwersarza niż takich rzeczy jak nazwisko). Otóż byli to... "prawdziwi patrioci". Pytanie, czy parlamentarzystka rzeczywiście dobrze wiedziała, że byli to "prawdziwi patrioci", czy też świadomie dąży do tego, aby słowo "patriota" kojarzyło się wyłącznie z rynsztokowymi wyzwiskami pod adresem przeciwników politycznych.