Załamana Magdalena Środa. ,,Po Biedroniu, pora na zmianę płci''

Prof. Środa nie kryje swojego rozczarowania Robertem Biedroniem. To już kolejny wpis, w którym krytykuje lidera Wiosny.

Prof. Środa krytykuje również Wiosnę, za to, że "od samego początku promowała wyłącznie jedną kobietę, która dostawszy się do Europarlamentu, uznała, że jej dalsza kariera prawnicza w odpowiedniej komisji jest ważniejsza niż zajmowanie się prawami kobiet w innej komisji."

- Nie rozwodziłabym się tyle nad kolejną porażką kolejnej inicjatywy politycznej, gdyby nie to, że jest to porażka bardzo wielu nadziei. Tak jak Biedroniowi po upadku Palikota i separacji Partii Razem było względnie łatwo coś zmontować, tak teraz będzie to prawie niemożliwe z powodu braku zaufania. Ale montować coś trzeba. - czytamy