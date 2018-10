Zakwaś ciało, a... szybko umrzesz. Oto jak się wyleczyć

Zakwaszenie organizmu podobnie do nadmiaru toksyn w organizmie jest często bagatelizowane i traktowane z przymrużeniem oka. Jednak nadmierne spożycie produktów zakwaszających organizm potrafi wywołać mnóstwo szkód w organizmie oraz ciągle nawracających schorzeń, które nie dają się w żaden sposób wyleczyć. Dziś przybliżę Wam najczęściej pojawiające się objawy zakwaszenia oraz sposoby na alkalizację organizmu. Przywrócenie równowagi kwasowo – zasadowej nie jest trudne, wystarczy ograniczyć spożycie produktów najbardziej zakwaszających organizm i wprowadzić do diety więcej produktów zasadotwórczych.

Chroniczne zmęczenie.

Spadek jasności umysłu i pogorszenie pamięci.

Częste infekcje układu moczowego.

Niska odporność organizmu.

Problemy z zatokami.

Przyrost masy ciała i trudności w odchudzaniu.

Alergie skórne i pokarmowe.

Przedwczesne zmarszczki.

Nawracające infekcje grzybicze lub Candida albicans.

Schorzenia skórne: egzema, wysypka, trądzik.

Rwa kulszowa lub sztywność karku.

Chroniczny kaszel.

Cukrzyca.

Próchnica lub nadwrażliwe dziąsła.

Problemy żołądkowe: wzdęcia, niestrawność, zgaga lub gazy.

Bóle stawów i mięśni.

Uszkodzenia układu sercowo – naczyniowego spowodowane przez płytki miażdżycowe.

Nadmiar flegmy.

Osteoporoza.

Pogorszenie nastroju.

Jabłka, tylko polskie jabłka dają zdrowie i siłę!!!

Zrezygnuj całkowicie lub częściowo z pokarmów zakwaszających organizm, tj.: czerwone mięso, białe pieczywo, słodycze, wysoko przetworzone produkty, chipsy, alkohol, biały cukier, fast food, nabiał, produkty sojowe, wędliny.

Codziennie rano pij ciepłą wodę z cytryną i zwiększ spożycie wody mineralnej do 2 – 3 litrów dziennie.

Zastąp kawę Yerba Mate.

Pij dużo zielonych smoothie lub soków z zielonych warzyw.

Włącz do diety przez co najmniej miesiąc wybrane superfood.

Zamień mleko krowie na mleko roślinne.

Do każdego posiłku dodawaj dużo warzyw.

Zwiększ odporność na stres i ogranicz negatywne emocje w swoim życiu. Może Was to zaskoczyć, jednak złość, niepokój, gniew, stres lub lęk również zwiększają zakwaszenie organizmu.

Zmniejsz ilość produktów zawierających białko zwierzęce, a zwiększ spożycie roślin strączkowych.

Zwiększ spożycie zdrowych nienasyconych kwasów tłuszczowych i spożywaj 1 łyżkę dziennie nierafinowanych, tłoczonych na zimno olejów.