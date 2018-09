Żakowski w FURII!!! 'Ojkofobia' zabolała...

"Ojkofobia! Zapamiętajcie to słówko, którym Jarosław Kaczyński tłumaczy niszczenie polskich sądów. Bo pisowskie echo będzie je mieliło bez końca. Jak prezes tak walnie, to jego żuczki roznoszą to potem po Polsce i okolicy"-pisze na łamach "Gazety Wyborczej" publicysta Jacek Żakowski.