Żakowski po prostu zmasakrował... opozycję

„Oglądałem posiedzenie Rady Warszawy. Pokazało, z jakim horrorem będziemy mieć do czynienia, jeśli w 2019 r. wygra opozycja” - w takich słowach skomentował to, co wydarzyło się wczoraj w stolicy… Jacek Żakowski. Choć trudno w to uwierzyć – nie zostawił on na opozycji totalnej suchej nitki.