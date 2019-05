Żakowski: Liderzy opozycji- na naukę do pana Jarosława!!!

" Gratulujemy J. Kaczyńskiemu, to jest jego życiowy sukces, powinniśmy wysłać liderów opozycji na naukę do pana Jarosława, jak się zwycięża"-stwierdził na antenie TOK FM Jacek Żakowski.

"Kaczyński przekonał ludzi, że dojście opozycji do władzy jest ryzykiem, że ograniczą 500 plus, czy podwyższą wiek emerytalny. Wyborcy kalkulowali, że PiS bardziej się opłaca. I to było kluczowe"-dodała Dominika Wielowieyska z "Gazety Wyborczej".