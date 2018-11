Zakończyły się największe manewry NATO od zimnej wojny

Władze fińskiego lotnictwa cywilnego wydały ostrzeżenie przed możliwymi zakłóceniami GPS w dniu 13 listopada w północnej Finlandii, to znaczy w pobliżu obszaru, gdzie odbywały się ćwiczenia NATO. Lotnictwo cywilne wydało takie ostrzeżenie na podstawie informacji uzyskanych od wojska. Wcześniej podobne ostrzeżenia wydawały władze Norwegii – dla przestrzeni powietrznej nad północnym regionem Finnmark – wraz z rozpoczęciem ćwiczeń Trident Juncture. Manewry zakończyły się 7 listopada, ale lotnictwo zarówno Norwegii, jak i Finlandii pozostawały także w kolejnych dniach w stanie podwyższonej gotowości. Norwegowie spodziewali się zakłóceń w rejonie lotniska Kirkkoniemi niedaleko granic z Finlandią i z Rosją. Ani Oslo, ani Helsinki oficjalnie nie wskazują źródła zakłóceń – ale wiadomo, że chodzi o Rosję.

Ostatnie tygodnie przyniosły wyjątkowy wzrost napięcia na północy Półwyspu Skandynawskiego – w związku z reakcją rosyjską na ćwiczenia NATO. Trident Juncture 2018 były największymi od zakończenia zimnej wojny manewrami wojskowymi NATO. W manewrach 25 października – 7 listopada wzięło udział 50 tysięcy żołnierzy i personelu ze wszystkich państw członkowskich NATO oraz partnerów z Finlandii i Szwecji. Do tego 10 tysięcy pojazdów, 250 samolotów i 65 okrętów, w tym amerykański lotniskowiec. Manewry odbywały się w środkowej i wschodniej Norwegii, na północnym Atlantyku i Morzu Bałtyckim. Rosja, która dzieli granicę z Norwegią, została poinformowała o ćwiczeniach i zaproszona do ich monitorowania. Minister obrony Rosji Siergiej Szojgu ostrzegł, że Moskwa może zostać zmuszona, żeby odpowiedzieć na wzmożoną aktywność NATO w pobliżu swej zachodniej granicy. I rzeczywiście, choć ćwiczenia lądowe NATO były prowadzone 1000 km od granicy z Rosją, a operacje powietrzne do 500 km, reakcję Moskwy trudno uznać za choćby neutralną.

Rosyjskie bombowce dalekiego zasięgu Tu-160 i Tu-95 czterokrotnie (27 października, 29 października, 1 listopada oraz 2 listopada) zapuściły się znad Morza Barentsa nad Morze Północne, lecąc wzdłuż brzegów Norwegii. Za każdym razem przechwytywały Rosjan norweskie myśliwce F-16 startujące z baz Bodø i Lakselv. 2 listopada rosyjski samolot zwiadowczy Tu-142 niebezpiecznie zbliżył się do amerykańskiego okrętu dowodzenia USS Mount Whitney na Morzu Norweskim. W dniach 1-3 listopada eskadra rosyjskich okrętów z Floty Bałtyckiej testowała pociski rakietowe na Morzu Norweskim, tuż obok ćwiczących okrętów NATO (na zachód od portów Kristiansund, Molde, Alesund.). Do rosyjskich okrętów z Bałtijska krążących w pobliżu Norwegii dołączyła później fregata Admirał Gorszkow z Floty Północnej. W dniach 6-9 listopada, codziennie w godzinach 5-19, w rejonie Morza Barentsa Rosjanie przeprowadzali próby rakietowe. Zagrożona była przestrzeń powietrzna nad norweską częścią Morza Barentsa.

