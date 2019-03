Zakończyło się spotkanie ws. podwyżek dla nauczycieli

"My jesteśmy gotowi do rozmów, jesteśmy gotowi do rozmowy o tym, co możemy zrobić jeszcze w tym roku i w latach następnych, jeżeli chodzi o wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli, ale też inne zmiany systemowe"-zapewniła polityk wcześniej, podczas przerwy w rozmowach. Szydło podkreśliła, że rząd chciałby mieć "jasne stanowisko, czy te roszczenia będą cały czas podnoszone", czy rzeczywiście uda się znaleźć płaszczyznę do porozumienia.