Zakończył się proces ws. Amber Gold. Kiedy wyrok?

Adwokat wskazała, że fakt postawienia komuś zarzutu "niczego jeszcze nie przesądza". Żurawska podkreślała, że każdy polski obywatel ma prawo do rzetelnego procesu "rozumianego jako sprawiedliwe rozpoznanie sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd". Jak mówiła Żurawska, "prawo do rzetelnego procesu" nie jest "frazesem i pustosłowiem", wiąże się natomiast z "przestrzeganiem pewnych reguł związanych z prowadzeniem sprawy". Prawniczka podkreśliła, że oskarżona od początku sprawy deklarowała gotowość bezpośredniego udziału w procesie. "Czy nie próbowano pozbawić jej tego prawa poprzez zaniechanie doprowadzania jej na rozprawę i organizowania tzw. wideokonferencji? (...) Czy na tym ma polegać prawo do rzetelnego procesu i prawo do obrony?" - pytała adwokat.