Zagraniczne media o decyzji prezydenta: Tego się nie spodziewano

Zagraniczne media komentują decyzję prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowaniu dwóch ustaw. Podkreślają, że to niespodziewany obrót wypadków.

Agencja Reutera komentuje całą sytuację, stwierdzając, że decyzja prezydenta pozwoliła złagodzić obawy dotyczące rzekomego ataku na trójpodział władzy. Z kolei New York Times zaznacza, iż zawetowanie ustaw przez prezydenta Dudę było nieoczekiwane. Jak komentuje nowojorski dziennik: „niedawno prezydent Donald Trump odwiedził Polskę i pochwalił miejscowy rząd, nie zajmując się obawami zwolenników demokracji”.

Na łamach Financial Times podkreślono, że cała sprawa to cios dla Prawa i Sprawiedliwości, tym bardziej, że jak zaznaczyli autorzy, dla Jarosława Kaczyńskiego sprawa reformy sądownictwa to kluczowe zagadnienie.

