Zagraniczne firmy coraz mniej interesują się Niemcami

Gabriel 4.6.19 11:32

Same Niemcy nie dbają już, np. o jakość swoich samochodów. Według opinii mechaników, obecnie produkowane od kilku lat samochody typu VW czy Opel (pomijam górną półkę cenową) do zwykły szajs: słabe blachy, skrzynie biegów rozwalające się po kilku latach użytkowania, itp. Słynna niemiecka jakość odchodzi w niepamięć. Tak, jakby sami sobie strzelali w kolano. Zwykłego Polaka nie stać na zmianę samochodu po 3 latach, a więc inne, nie-niemieckie marki. Na parkingach w salonach VW stoją dziesiątki nowych pojazdów, których nikt nie kupuje. Z Up!-em wystrzelili w 2012 i ludzie rzucili się na niego, bo mało palił i wydawał się nieduży ale solidny. Gdy przekonano się, że po 4 latach skrzynia biegów jest do wymiany, teraz Up-ów jest na ulicach jak na lekarstwo. Za to stoją w salonach.