Zadymiarze z Obywateli RP zablokują Sejm?

"PiS systematycznie zmienia od dwóch lat ustój Polski, bez zmian w konstytucji i konsultacji społecznych. Zbliżamy się do białoruskich standardów"- straszą na Facebooku tak zwani "Obywatele RP" i zapowiadają "radykalne działania".

"Jeżeli zajdzie taka potrzeba to po prostu zablokujemy Sejm"- piszą organizatorzy rozpoczętego o godzinie 17:00 protestu przeciwko reformie sądownictwa.

W Sejmie trwa obecnie II czytanie prezydenckich projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Dyskusja jest bardzo ostra.

"Nie będziemy biernie patrzeć na niszczenie trójpodziału władzy"- czytamy na profilu Obywateli RP.

"Głosowania odbędą się w piątek, my chcemy, by parlamentarzyści wyszli do nas w piątek i nas wparli. Senat będzie procedował we wtorek, dobrze byłoby nie dopuścić, by Senat zaczął procedować i to mówię otwarcie"- powiedział w rozmowie z Polsat News lider tego stowarzyszenia, Paweł Kasprzak.

yenn/Polsat News, Fronda.pl