Zaczyna się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

Pod hasłem "Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu” rozpoczyna się pięćdziesiąty Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. To czas modlitwy i pokuty w intencji tych, którzy nadużywają alkoholu. Ten wyjątkowy tydzień ma zachęcić księży i świeckich, aby włączyć się w konkretną pomoc uzależnionym.

"To bardzo ważne, bo alkoholizm to jedno z największych zagrożeń naszego społeczeństwa"- mówi psycholog ksiądz Marek Dziewiecki: Ponad milion Polaków jest uzależnionych od alkoholu. Ksiądz Marek Dziewiecki, który prowadzi w Radomiu Telefon Zaufania i jest konsultantem Zespołu do spraw Apostolstwa Trzeźwości Episkopatu Polski podkreśla, że już ponad dziewięćdziesiąt procent nastolatków sięga po alkohol.

"Kościół musi także bronić osoby krzywdzone przez alkoholików"- dodaje ksiądz Marek Dziewiecki. Jego zdaniem, wcześniej Kościół być może za mało mówił, że kobiety mają prawo bronić się przed mężami- alkoholikami wzywając policję, wytaczając sprawy sadowej i decydując się na separację.

"Kolejne pole do zaangażowania dla Kościoła to praca z dziećmi i młodzieżą"- uważa ksiądz Marek Dziewiecki. Jego zdaniem, należy młodych ludzi uczyć mądrze myśleć, solidnie pracować i prawdziwie kochać. Jeśli młody człowiek nie zdobędzie tych umiejętności, będzie od życia uciekał w używki.

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu rozpoczyna Narodowy Kongres Trzeźwości. To wydarzenie zaplanowane na czerwiec i wrzesień składa się z wielu poprzedzających go spotkań ekspertów, parlamentarzystów, samorządowców i duszpasterzy.

W opinii Kościoła, kongres ma pokazać, jak ograniczyć spożywanie alkoholu i jego promocję w Polsce. Jego uczestnicy będą także rozmawiać o tym, jak zachęcać do trzeźwości. Celem kongresu jest też wzmocnienie współpracy różnych środowisk.

26.02.2017, 13:35