Zaczyna się szczyt G7 z udziałem USA i Niemiec

Od środy powrócą kontrole na granicach Włoch. Będą obowiązywały do 30 maja. Ma to związek ze szczytami G7, które w tym miesiącu odbędą się w Bari i Taorminie.



Włoskie ministerstwo spraw wewnętrznych i Państwowa Agencja Transportu Lotniczego poinformowały, że od 10 do 30 maja wszyscy przybywający do Włoch muszą liczyć się ze szczegółową kontrolą dokumentów i bagażu na granicach, lotniskach i w portach.



Kontrole obejmą również pasażerów niektórych lotów krajowych. Włoskie MSW apeluje, by w związku z tym wszyscy podróżujący samolotami do Włoch i na terenie kraju zgłaszali się na lotnisko wcześniej niż zwykle.



Pojutrze w Bari rozpocznie się trzydniowy szczyt ministrów finansów państw G7, czyli Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Japonii i Kanady. Poświęcony będzie głównie kwestiom podatkowym i bezpieczeństwa w sieci. 26 i 27 maja w Taorminie na Sycylii spotkają się szefowie państw i rządów grupy G7.

9.05.2017, 17:15