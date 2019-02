- Kiedy pracowałam w ośrodku dla uzależnionych, ci młodzi ludzie, wiedząc,że jestem siostrą zakonną, przychodzili do mnie i mówili,że chcieliby wrócić do Boga. Opowiadali,że to wszystko, co zaczęło się dziać, ich choroba, narkomania, jest związana z ich odejściem do Boga. Sami stwierdzali, że wszystko zaczęło się psuć, kiedy łamali przykazania Boże - mówiła s. Jolanta Glapka