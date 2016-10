Zabójczy alkohol!

reklama

Izba Celna w Białymstoku podał ostatnio szokujące informacje. Sprzedawany, sprowadzany z niewiadomych źródeł alkohol bezzwrotnie uszkadzał zdrowie spożywających go ludzi. szczególnie dotyczy to alkoholi oferowanych do sprzedaży na miejskich bazarach i targowiskach oraz w innych miejscach niż legalne placówki handlowe.

Dotychczasowe ujawnienia Służby Celnej oraz innych służb, potwierdzają, że nielegalny alkohol sprzedawany jest głównie w butelkach plastikowych (zwyczajowo wykorzystywanych, jako opakowania jednostkowe oleju spożywczego), ale i w butelkach szklanych po wódkach różnych marek polskich i zagranicznych. Opakowania zwykle nie posiadają zabezpieczeń w postaci banderol akcyzowych. Ludzie po nawet jednorazowym spożyciu tracili wzrok!

O zauważeniu prób sprzedaży takich wyrobów należy niezwłocznie poinformować najbliższy urząd celny, komisariat policji lub posterunek Straży Granicznej. Mimo, starań rządu, czarna sfera żyje swoim życiem, wręcz się rozwija. W tym przypadku chodzi o nielegalny alkohol jednak tych elementów na które trzeba szczególnie zwrócić uwagę jest znacznie więcej.

3.10.2016, 18:11